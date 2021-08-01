دبي تصدر 31 ألف رخصة تجارية جديدة في النصف الأول من عام 2021

وكالات – كشفت أرقام التقرير النصف سنوي لحركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عن تسجيل معدلات نمو هي الأعلى في تاريخ إمارة دبي.

وجاء مستوى عدد التراخيص التجارية التي أصدرتها دبي بمعدلات تفوق بشكل كبير مرحلة ما قبل كورونا، حيث تم إصدار 31 ألف رخصة جديدة خلال النصف الأول من عام 2021، بنمو قدره 77% مقارنةً مع الفترة عينها لعام 2020، حيث تم إصدار أكثر من 17 ألف وربعمائة رخصة.

كما أظهر التقرير النصف سنوي لاقتصادية دبي، تعافياً ملحوظاً في العديد من الأنشطة والقطاعات الحيوية في دبي، حيث تم إصدار 1153 رخصة جديدة ضمن مجموعة المطاعم والمقاهي، بنمو قدره 92%، مقارنةً مع الفترة عينها من العام الماضي.

وشملت الرخص الجديدة في مجال القطاع السياحي خلال النصف الأول من العام الجاري، إصدار 342 رخصة، تضمنت 20 فندقاً جديداً في دبي بنمو قدره 147%، بالإضافة للعديد من الأنشطة السياحية الأخرى مثل، تنظيم الرحلات السياحية الداخلية والخارجية، ومن المتوقع استمرار النمو في هذا القطاع وخصوصاً مع ازدياد أعداد السياح إلى دبي كوجهة عالمية وتنظيم معرض إكسبو هذا العام.

وشهد قطاع الذهب نمواً ملحوظاً بنمو قدره 102% مقارنةً مع النصف الأول من 2020، حيث وصل عدد الرخص الصادرة بقطاع الذهب 204 رخصة، وشمل القطاع تجارة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة غير المشغولة والمصوغات وسباكتها وصناعتها، ويشهد هذا القطاع انتعاشاً عالمياً مع بدء التعافي من آثار كورونا.

ومن ناحية أخرى، شهد القطاع العقاري نمواً يعد الأكبر من بين القطاعات بنسبة 186%، حيث تم إصدار 487 رخصة، مقارنة مع 170 رخصة لنفس الفترة من العام الماضي.

وتركزت الأنشطة في القطاع العقاري على الوساطة في بيع العقارات وشرائها والوساطة في تأجير العقارات، الأمر الذي يعد مؤشراً إيجابيا في هذا المجال.

كما شهدت أنشطة الاستثمار نمواً ملحوظاً بدخول 246 شركة استثمارية، بنمو قدره 80%، مقارنةً مع الفترة عينها من العام الماضي، وتركزت الأنشطة الاستثمارية في المشاريع التجارية وتأسيسها وإدارتها، بالإضافة للمشاريع الصناعية والزراعية والخدمات الصحية والطاقة.

وشهد النصف الأول تأسيس 12 شركة قابضة جديدة، ليصل إجمالي الشركات القابضة العاملة في دبي إلى 216 شركة قابضة.

وعلى صعيد القطاع الطبي والدوائي فقد شهد نمواً في عدد الرخص الصادرة 196 بنمو قدره 120%، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2020، كما شهد قطاع النقل والشحن والتخزين نمواً كبيرًا، حيث تم إصدار 872 رخصة جديدة، بنسبة نمو بلغت 105% مقارنةً مع النصف الأول من عام 2020