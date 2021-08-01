- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وكالات – قال أنتوني فاوتشي كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد إنه لا يتوقع عودة الولايات المتحدة لإجراءات العزل العام على الرغم من تزايد خطر العدوى بكورونا بسبب تفشي السلالة دلتا.
وأضاف فاوتشي، الذي يشغل أيضا منصب مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية: “لا أعتقد أننا في الطريق نحو إجراءات للعزل العام”.
ومضى يقول “أعتقد أن لدينا النسبة المئوية الكافية من الناس في البلاد بما لا يسمح لنا بالعودة إلى الوضع الذي شهدناه في الشتاء الماضي، وإن كانت نسبة لا تكفي للقضاء على التفشي” في إشارة للحاصلين على التطعيم.
وتابع فاوتشي “هناك 100 مليون شخص في البلاد مؤهلون للحصول على اللقاح ولم يحصلوا عليه”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أنتوني فاوتشي يستبعد العودة لإجراءات العزل في أمريكا رغم تفشي سلالة دلتا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.