أنتوني فاوتشي يستبعد العودة لإجراءات العزل في أمريكا رغم تفشي سلالة دلتا

وكالات – قال أنتوني فاوتشي كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد إنه لا يتوقع عودة الولايات المتحدة لإجراءات العزل العام على الرغم من تزايد خطر العدوى بكورونا بسبب تفشي السلالة دلتا.

وأضاف فاوتشي، الذي يشغل أيضا منصب مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية: “لا أعتقد أننا في الطريق نحو إجراءات للعزل العام”.

ومضى يقول “أعتقد أن لدينا النسبة المئوية الكافية من الناس في البلاد بما لا يسمح لنا بالعودة إلى الوضع الذي شهدناه في الشتاء الماضي، وإن كانت نسبة لا تكفي للقضاء على التفشي” في إشارة للحاصلين على التطعيم.

وتابع فاوتشي “هناك 100 مليون شخص في البلاد مؤهلون للحصول على اللقاح ولم يحصلوا عليه”.