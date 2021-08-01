مجموعة زين تطلق كيانا جديدا لإدارة محفظتها الاستثمارية

وكالات – أعلنت مجموعة زين للاتصالات عن إطلاق كيان استثماري جديد “زين فينتشرز”، وهو الكيان المسؤول عن إدارة المحفظة الاستثمارية للمجموعة.

وسيكون الكيان الجديد مسؤولا عن البحث عن أفضل الفرص الاستثمارية في أعمال الشركات الناشئة، رأس المال المغامر، التكنولوجيا المالية “فينتيك”، والفرص التكنولوجية، مع التركيز على الابتكارات الرقمية سريعة النمو.

وكشفت المجموعة أنها نجحت مؤخرا في إغلاق صفقات استثمارية، بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة Pipe (متخصصة في التكنولوجيا المالية)، وشركة Swvl (متخصصة في خدمات النقل الجماعي التشاركي) لدعم نمو أعمالهما في الأسواق الإقليمية والدولية.