الكويت تعتزم إنشاء أول مدينة لخدمة مصنعي السيارات الكهربائية

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العربية دوت نت – قالت مؤسسة الموانئ الكويتية، الأحد، إنها تخطط لإنشاء أول مدينة لخدمة مصنعي السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط.
ونقل بيان صحفي صادر عن المؤسسة عن المدير العام الشيخ يوسف العبد الله الصباح قوله، إن طرح المشروع للتصميم والإنشاء سيكون خلال السنة المالية الحالية 2021-2022.
ولم يوضح البيان في أي موقع بالكويت سيتم بناء المدينة التي سيطلق عليها مدينة السيارات الكهربائية.
وقال المدير العام إن “مؤسسة الموانئ الكويتية قادرة على تقديم جميع الخدمات المينائية واللوجستية المناسبة لكبرى الشركات حول العالم من مصنعي السيارات الكهربائية”.
وأشار إلى أن الشركات الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية تعمل بمنظومة تجارية مختلفة في البيع المباشر من خلال منصاتها الإلكترونية، دون الاعتماد على وكيل أو موزع محلي.
وأوضح أن المقترح يتوافق مع تطوير مؤسسة الموانئ لخطتها الاستراتيجية للسنوات القادمة إقليميا وعالميا وانسجاما مع رؤية الكويت 2035 وتحويلها إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.
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