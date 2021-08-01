فايزر وموديرنا ترفعان أسعار لقاحات كورونا في الاتحاد الأوروبي

– ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأحد، أن شركتي فايزر وموديرنا رفعتا أسعار لقاحات كورونا في أحدث عقود التوريد للاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة نقلا عن أجزاء اطلعت عليها من العقود إن السعر الجديد للقاح فايزر بلغ 19.50 يورو (23.15 دولار) للجرعة بالمقارنة مع 15.50 يورو من قبل.

وبلغ سعر لقاح موديرنا 25.50 دولار للجرعة ارتفاعا من 19 يورو في أول صفقة توريد ولكنه ظل أقل من السعر المتفق عليه من قبل وهو 28.50 دولار بسبب زيادة حجم الطلبية وفقا لما ذكرته الصحيفة نقلا عن مسؤول على صلة بالأمر.