مال وأعمال

فايزر وموديرنا ترفعان أسعار لقاحات كورونا في الاتحاد الأوروبي

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

– ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأحد، أن شركتي فايزر وموديرنا رفعتا أسعار لقاحات كورونا في أحدث عقود التوريد للاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة نقلا عن أجزاء اطلعت عليها من العقود إن السعر الجديد للقاح فايزر بلغ 19.50 يورو (23.15 دولار) للجرعة بالمقارنة مع 15.50 يورو من قبل.

Wafa_LIE_728x90

وبلغ سعر لقاح موديرنا 25.50 دولار للجرعة ارتفاعا من 19 يورو في أول صفقة توريد ولكنه ظل أقل من السعر المتفق عليه من قبل وهو 28.50 دولار بسبب زيادة حجم الطلبية وفقا لما ذكرته الصحيفة نقلا عن مسؤول على صلة بالأمر.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فايزر وموديرنا ترفعان أسعار لقاحات كورونا في الاتحاد الأوروبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا