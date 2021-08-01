المركزي المصري: الودائع المحلية غير الحكومية تكسر حاجز 4 تريليونات جنيه في يونيو

إسلام فضل _ ارتفعت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري، خلال شهر يونيو الماضي، بقيمة 103.617 مليار جنيه، وبنسبة ارتفاع على أساس شهري 2.6%.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري المصري، أن الودائع الخاصة بالعملة المحلية ارتفعت إلى 4.036 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 3.932 تريليون جنيه في مايو السابق له.

وزادت الودائع المحلية غير الحكومية على أساس سنوي، بنسبة 23.46% حيث بلغت 3.269 تريليون جنيه في يونيو 2020.

وانقسمت الودائع بالعملة المحلية إلى ودائع تحت الطلب وسجلت نحو 585.309 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 551.398 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي.

وارتفعت الودائع لأجل وشهادات الادخار لتسجل 3.451 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 3.381 تريليون جنيه بنهاية مايو 2021.