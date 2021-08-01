الوادي العالمية للاستثمار تحقق أرباحا بقيمة 10 ملايين جنيه الربع الأول

رنا ممدوح _ حققت شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية تراجعا في صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 33.99% ليصل إلى 10.036 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 15.205 مليون جنيه بالربع المقارن.

وأرجعت الشركة في بيان للبورصة اليوم، السبب في انخفاض أرباحها لأثر تفشي جائحة كورونا وتأثيره على القطاعات الاقتصادية لاسيما قطاع السياحة مما أدي ذلك إلى انخفاض أعداد السائحين القادمين إلى مصر وأيضا حركة السياحة الداخلية وبالتبعية انخفاض إيرادات النشط الفندقي وأرباح الشركة.

وأوضحت الوادي العالمية للاستثمار، أن الأرباح المحققة فهي تتمثل في عائد بيع محلات تجارية ملحقة بالفندق.

وانخفضت الإيرادات بنسبة 71.59% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي لتصل إلى 825.970 مليون جنيه مقابل 2.907.371 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وحققت الشركة مجمل خسارة خلال نفس الفترة بقيمة 387.901 مليون جنيه، مقابل 887.340 مليون جنيه مجمل ربح بالفترة المماثلة بعام 2020.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح ( بعد تجزئة القيمة الإسمية لسهم الشركة من 10 جنيهات إلى 1 جنيه للسهم) 0.05 جنيه مقابل 0.07 جنيه بالفترة المقارنة.