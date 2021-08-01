البنك المركزي المصري: ارتفاع السيولة المحلية إلى 5.36 تريليون جنيه بنهاية يونيو

إسلام فضل _ ارتفعت السيولة المحلية (M2) بنهاية يوينو 2021 بقيمة 103.44 مليارات جنيه، بنسبة 1.9% على أساس شهري.

وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، أن السيولة المحلية وصلت إلى 5.361 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 5.257 تريليون جنيه في مايو 2021.

وزادت السيولة المحلية على أساس سنوي، بنسبة 18.34% مقابل 4.54 تريليون جنيه في يونيو 2020.

وسجل المعروض النقدي بنهاية يونيو الماضي 1.258 تريليون جنيه، مقابل 1.226 تريليون جنيه بنهاية مايو 2021، بارتفاع بنحو 32.24 مليار جنيه.

كما سجلت أشباه النقود نحو 4.102 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 4.031 تريليون جنيه بنهاية مايو 2021.