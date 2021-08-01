ملف.. محافظ الوحدات الجاهزة للتسليم تفتح شهية القطاع العقاري على التمويل غير المصرفي

بكر بهجت _ بدأت الشركات العقارية خلال الفترة الحالية في تجهيز محافظ جديدة من الوحدات التي سيتم تسليمها خلال الأشهر المقبلة، والتي شجعت عدة شركات على استغلالها في توفير تمويلات غير مصرفية، سواء بالتوريق أو التخصيم، وأيضًا التصكيك، وذلك بالاستفادة من شيكات العملاء وبيعها لشركات توريق أو التصكيك بما يضمن للشركات الحصول على قيمة تلك الشركات بشكل فوري بدلًا من انتظار تحصيلها على فترات التقسيط، وفي ظل انخفاض الفائدة والتيسيرات النقدية المقدمة من البنك المركزي المصري.

وركزت جريدة «دوت الخليج» في هذا الملف على الخطط التمويلية للشركات العقارية بالفترة المقبلة، وكيف ستستفيد من محفظة الوحدات التي تعتزم تسليمها، وتوجيه عوائدها إلى مشروعات أخرى أو مراحل جديدة، بما يخفف من الضغوط المالية عليها، خاصة مع زيادة فترات السداد والتيسيرات التي تم تقديمها للعملاء لاستقطابهم.

أبرز 10 صفقات

وأعلنت عدة شركات عن اعتزامها الاستفادة من تلك المحافظ في إجراء صفقات للتوريق أو التصكيك، وذلك على غرار الخطوات التي اتخذتها هيئة المجتمعات العمرانية خلال السنوات الأخيرة، وإجرائها أكثر من صفقة للاكتتاب كان آخرها بقيمة 10 مليارات جنيه، والتي تم إغلاق الاكتتاب بها في يوليو من العام الماضي، بمشاركة 8 بنوك، منها 4 هي البنك الأهلي والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الإفريقي وبنك التعمير والإسكان، والتي تولت دور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار وضامن التغطية ومروج الاكتتاب، والأربعة الأخرى هي بنك قناة السويس والتجاري وفا بنك والأوروبي لإعادة الإعمار وكيو إن بي.

وفي تصريحات له مؤخرًا، قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن سوق المال في مصر شهدت خلال الأعوام الأربعة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولية؛ ليصل إلى ما يزيد على نصف تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن إصدارات سندات التوريق خلال الفترة سجلت نحو 56 مليار جنيه، منها 25 مليار جنيه في عام 2020 فقط، وهي أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصرية، وهو مؤشر هام ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل الشركات كأحد مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية.

وأعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، الأسبوع الماضي عن نجاح شركة سوديك للتوريق التابعة لها في إتمام صفقة الإصدار الأول لسندات التوريق بقيمة 343 مليون جنيه، وهي مضمونة بمحفظة أوراق قبض بقيمة 384 مليون جنيه تمثل قيمة الأقساط المستقبلية الخاصة لنحو 753 وحدة تم تسليمها في مشروع إيستاون ريزيدانسيز بشرق القاهرة، ومشروع سيزر بالساحل الشمالي.

وأضافت أنه تم طرح سندات الإصدار على شريحتين بمدتين هما 13 و36 شهرًا، حيث صنف الإصدار بدرجة استمار +AA لشريحة 13 شهرًا و A لشريحة 36 شهرًا على التوالي طبقًا لتقييم شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.

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