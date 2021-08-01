مطاحن شرق الدلتا تحقق أرباحا بقيمة 129.7 مليون جنيه خلال العام المالي 2020/2021

رنا ممدوح _ حققت شركة مطاحن شرق الدلتا ارتفاعا في صافي الربح بعد الضريبة خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، ليصل إلى 129.733 مليون جنيه مقابل 121.261 مليون جنيه بالعام المقارن.

وتراجعت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم إلى 500.891 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 وحتى نهاية يونيو الماضي مقابل 509.602 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 188.669 مليون جنيه، مقابل 175.337 مليون جنيه بالفترة المماثلة في العام الماضي.

وقررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.