التعمير للتوريق تتفاوض مع 8 جهات لإجراء عمليات قيمتها 5.5 مليارات جنيه

بكر بهجت _ اقتربت قيمة صفقات سندات التوريق التي يجري إعدادها من قبل شركة التعمير للتوريق من 5.5 مليارات جنيه، وذلك وفق المحادثات المبدئية التي تجري بين الشركة وعدة شركات عقارية وجهات تمويلية، بحسب الدكتور مازن حسن رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتوريق، مشيرًا إلى أن عدد الجهات التي يجري التفاوض معها بلغ 8 جهات، ومن المقرر أن يرتفع العدد إلى أكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة.

أضاف حسن في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أنه من المخطط وفق آخر المستجدات في المفاوضات الجارية، أن يتم حسم 3 صفقات منها بقيمة 1.5 مليار جنيه قريبًا، مشيرًا إلى أن هناك نشاطًا كبيرًا في سوق التوريق شهدته السنوات الأخيرة، مع انخفاض أسعار الفائدة ووجود محافظ وحدات جاهزة للتسليم لدى الشركات.

محادثات مع مطور جديد على شيكات بقيمة 700 مليون جنيه

وتابع أن الجهات التي يجري التفاوض معها هي شركات بالم هيلز وسيتي إيدج وهايد بارك وماونتن فيو ومصر إيطاليا وريدكون والأولى للتأجير التمويلي، بالإضافة إلى مطور آخر تم البدء معه مؤخرًا -لم يفصح عن اسم شركته- على صفقة لشيكات بقيمة 700 مليون جنيه.

وأوضح أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن توقيع عقود فعلية للبدء في إجراء الصفقات المتفق عليها، خاصة مع اقتراب الشركات من إنهاء إجراءاتها وتجهيز المستندات اللازمة لذلك.

وقبل أسبوعين كشف حسن عن دخول شركة ماونتن فيو العقارية في مباحثات مع شركة التعمير للتوريق لإجراء صفقة توريق على الوحدات التي تعتزم تسليمها خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن قيمة الصفقة سيتم تحديدها بناء على المستندات التي يجري إعدادها من قبل الشركة، حيث تعمل حاليًا على إعداد المستندات الخاصة بعملية التوريق بالتعاون مع بنكي التجاري الدولي والأهلي المصري، على أن يتم عقد جلسة أخرى خلال الفترة القليلة المقبلة للاتفاق على باقي التفاصيل، وأن الشركة لا تزال في انتظار انتهاء المشاورات بين الشركة والبنكين.

وتعتزم شركة ماونتن فيو تسليم ما بين 1500 إلى 2000 وحدة في جميع المشروعات خلال العام الجاري، وفق تصريحات سابقة لرئيس مجلس إدارة الشركة عمرو سليمان، كما تخطط للوصول بمبيعاتها خلال العام الجاري إلى نحو 12 مليار جنيه، بزيادة 50% عن مستهدف العام الماضي، والذي حددته الشركة حينها بنحو 8 مليارات جنيه.

وأوضح الدكتور مازن حسن أنه منذ نهاية العام الماضي دخلت شركة التعمير للتوريق في محادثات مع العديد من شركات القطاع العقاري، كما وقعت الشركة بروتوكولي تعاون مع بنكي الأهلي والتجاري الدولي، وتم الاتفاق مع كل من القاهرة والتعمير والإسكان على توقيع بروتوكولات مماثلة وسيتم التحدث أيضًا مع مسؤولي بنك مصر، وذلك للاستفادة من القاعدة العريضة للعملاء في تلك البنوك، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن التحركات التي بدأتها الشركة لتوسيع نطاق أنشطتها داخل السوق.

ولفت حسن إلى أن الشركة تستعد للدخول في تحالف مع شركة «ثروة كابيتال» لإجراء عدة إصدارات لصالح شركات القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، لما تتمتع به من خبرات كبيرة في التعامل مع شركات القطاع الخاص وشركة التعمير للتوريق تمثل خبراتها في التعامل مع الجهات الحكومية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، وكانت تحصل على ضمانة وزارة المالية لتنفيذ عمليات توريق وإصدارت لصالح الهيئة، ومن هنا تأتي أهمية التعاون مع شركة «ثروة كابيتال» بما يساعد الشركة على فتح أفق جديدة مع شركات القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الشركة لن تتوانى عن مخاطبة وطرق أي باب وذلك لتنفيذ خطتها التوسعية، وفيما بتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة فإن شركة مصر إيطاليا ستكون أول المتعاونين معهم في ذلك المشروع العملاق.