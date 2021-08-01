مال وأعمال

مصر للزيوت والصابون تحقق خسائر بقيمة 13.4 مليون جنيه خلال عام

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رنا ممدوح _ تحولت شركة مصر للزيوت والصابون إلى الخسارة خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، لتسجل صافي بقيمة 13.351 مليون جنيه، قابل 16.773 مليون جنيه أرباح بالعام المقارن.

وارتفعت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم إلى 1.591.771 مليار جنيه بالفترة من يوليو 2020 وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.520.076 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

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وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 714 ألف جنيه مقابل 35.995 مليون جنيه بالفترة المماثلة بالعام الماضي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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