مطاحن مصر العليا تحقق 161.4 مليون جنيه أرباح مستقلة خلال العام المالي 2020/2021

رنا ممدوح _ حققت شركة مطاحن مصر العليا تراجعا في صافي الأرباح المستقلة خلال العام المالي 2020-2021 ليصل إلى 161.376 مليون جنيه، مقابل 170.914 مليون جنيه بالعام المقارن.

وصعدت إيرادات النشاط الجاري وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 811.789 مليون جنيه بالفترة من بداية يوليو 2020 وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 794.376 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 216.351 مليون جنيه مقابل 217.436 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق.

ورصدت الشركة 3 أسباب وراء تراجع أرباحها وهم نقص مجمل الربح بمبلغ 1.085 مليون جنيه، وانخفاض الإيرادات والاستثمارات المالية والتمويلية والأخرى بمبلغ 13.272 مليون جنيه، ونقص المصروفات الإدارية والعمومية بمبلغ 4.821 مليون جنيه.