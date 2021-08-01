النصر للأعمال المدنية ترصد 5 مبررات لزيادة رأس المال بقيمة 25.6 مليون جنيه

رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة النصر للأعمال المدنية من 73.205 مليون جنيه إلى 98.826 مليون جنيه.

وأفادت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن الزيادة البالغ قدرها 25.621 مليون جنيه، موزعة على عدد 5.124 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها خمسة جنيهات للسهم الواحد.

وأوضحت الزيادة ممولة عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامي المساهمين بدون مصاريف اصدار، مع تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلى.

ورصدت شركة النصر للأعمال المدنية وفقا للإفصاح المرفق بموافقة الهيئة 5 مبررات لزيادة رأس المال وتمثلوا في الآتي :

– أعمال محطة رفع الصرف الصحي بالسنبلاوين بمبلغ 163.612 مليون جنيه.

– مشروع الصرف الصحي بدكرنس بمبلغ 94.271 مليون جنيه.

– أعمال الصرف الصحي لقرى الشرقية بمبلغ تعاقد 333.975 مليون جنيه.

– توسعات محطة كفر سليمان بدمياط بمبلغ 66.814 مليون جنيه.

– أعمال إضافية لتعاقدات قائمة بعمليات الصرف الصحي بميت خميس بالمنصورة، والصرف الصحي بكوم الطويل بكفر الشيخ، والمحطات النقالي بسوهاج وإنهاء مشروعات قائمة وتحت التنفيذ وإسكان نقابة المهندسين ببرج العرب الإسكندرية وذلك بقيمة إجمالية 74.442 مليون جنيه.