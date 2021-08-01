مطاحن ومخابز الإسكندرية تحقق أرباحا بقيمة 17.6 مليون جنيه خلال عام

رنا ممدوح _ حققت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية ارتفاعا في صافي الربح بعد الضريبة ليصل إلى 17.578 مليون جنيه خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 8.082 مليون جنيه بالعام المناظر.

وانخفضت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 2.1% لتصل إلى 185.478 مليون جنيه بالفترة من يوليو 2020 وحتى نهاية يونيو الماضي مقابل 189.518 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وصعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 36.978 مليون جنيه، مقابل 22.836 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة زيادة أرباحها إلى تأثر الفائض بنحو 2.989 مليون جنيه أرباح رأسمالية تمثل صافي قيمة بيع أصول.