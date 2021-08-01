البورصة المصرية تصعد 0.39% مستهل التعاملات.. وسهم CIB يقفز 1.28%

رنا ممدوح _ استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.39%، ليتداول عند مستوى 10783 نقطة.

وقفز سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني بنسبة 1.28%، ليتداول عند مستوي 57.83 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.92% و 0.67% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة المصرية 505.864 مليون جنيه على 162 شركة من خلال 5.551 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية لعدد 70.324 مليون جنيه بقيمة إجمالية 351.622 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 60 شركة مقابل تراجع 31 بينما لم تتغير أسعار 68.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 346.961 مليون جنيه، منها 344.925 مليون جنيه للأفراد، و 2.035 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 3.268 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 5.213 مليون جنيه، مقابل 1.945 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 350.229 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 351.170 مليون جنيه، مقابل 940.402 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.