8 شركات مصرية ناشئة تنجح في إتمام دورة Flat6Labs للتمويل الأولي

إسلام فضل _ نجحت ثماني شركات مصرية ناشئة متميزة في إتمام الدورة السادسة عشرة من برنامج Flat6Labs للتمويل الأولي، وذلك بعد حصولهم على أكثر من 230 ساعة من التدريب في ريادة الأعمال عبر الإنترنت بهدف مساعدتهم على توسيع قاعدة عملائهم وتحسين العروض التي يقدمونها والتوسع في أسواق جديدة وبناء شراكات استراتيجية.

ويهدف برنامج التمويل الأولي من Flat6Labs في القاهرة إلى تعزيز الاقتصاد المصري من خلال تقديم ما بين 18 إلى 20 شركة ناشئة جديدة واعدة إلى سوق رأس المال الاستثماري المحلي كل عام، وجاء اختيار الشركات الناشئة الثمانية بعد تصفيات شملت حوالي 1000 طلب قُدمت من كافة أنحاء مصر.

وقال ألبرت ملاطي، المدير التنفيذي لبرنامج Flat6Labs للتمويل الأولي في القاهرة في بيان صادر اليوم الأحد، إننا نشهد تطورًا مستمرًا في بيئة الشركات الناشئة في مصر، لذا يزداد عدد المتقدمين لبرنامج التمويل الأولي الخاص بنا من دورة إلى أخرى.

وأضاف أن الأمر لا يتعلق بعدد الطلبات المُقدمة فقط، فنحن نشهد أيضًا ارتفاعًا في جودة الشركات الناشئة المؤهلة التي تقدم طلبات وتنضم إلى برنامجنا.

كما تلقت كل شركة ناشئة جولة تمويل أولية، تبدأ التمويلات من 500 ألف جنيه وتصل إلى 750 ألف جنيه في شكل تمويل نقدي مقابل ما يصل إلى 10٪ من ملكية الشركة.

ومن جانبها قالت ماري تيريز فام، الشريك الإداري في Flat6Labs مصر: “أتممنا مؤخرًا الإغلاق الثاني لـ صندوقنا في مصر والذي يبلغ حجمه 207 مليون جنيه، وذلك بعد أن تلقينا دعمًا ضخمًا من كافة المستثمرين الرئيسيين لدينا.

وذكرت أن الحجم الحالي للصندوق يتيح لنا تقديم استثمار أكثر ملاءمة لشركاتنا الناشئة في الأوقات المضطربة التي نمر بها الآن، ما يساعدهم على جذب الكفاءات المناسبة واكتساب المزيد من العملاء والاستمرار لوقت أطول.

وانطلقت دورة Flat6Labs لـ بالقاهرة في 14 مارس الماضي بهدف المساعدة في بناء الشركات الناشئة الثمانية التالية والتي طورت منتجات وخدمات في قطاعات متعددة منها التكنولوجيا الصحية والإمدادات والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والأغذية والمشروبات والتكنولوجيا المالية وقطاع الإعلانات.