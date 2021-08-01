دلتا للإنشاء: المساهم الرئيسي رفع حصته في رأس المال إلى 55.4%

رنا ممدوح _ رفع على مصطفى محمد علبة المساهم الرئيسي في شركة دلتا للإنشاء والتعمير حصته في رأسمالها لتصبح 55.402% بدلا من 54.807%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المساهم الرئيسي اشترى 137.593 ألف سهم من أسهم دلتا للإنشاء مقابل 2.877 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر الشراء 20.916 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. وسجلت نسبة حصص المجموعة المرتبطة بالمساهم 0.138% لشركة دلتا للتنمية الزراعية.

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