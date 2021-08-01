السعودية المصرية تدخل في محادثات أولية لإجراء صفقة تخصيم

بكر بهجت _ دخلت شركة السعودية المصرية للتعمير «سيكون» في محادثات أولية مع البنك العربي الإفريقي لإجراء صفقة تخصيم على الشيكات المتاحة لدى الشركة، وذلك للاستفادة من التيسيرات المقدمة على تلك العمليات، وفق المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذي للشركة، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم البدء في تحرك رسمي بهذا الصدد.

أضاف الطاهر أن الشركة تسير في خطتها التنفيذية والتسويقية وفق الجدول الزمني الذي وضعته، وذلك في المشروعات التابعة للشركة أو المشروعات التي تتولى تسويقها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى أن الشركة تخطط أيضًا للحصول على قرض في حدود 1.5 مليار جنيه، سيتم توجيهها إلى عمليات الإنشاءات بما يتوافق مع الجدول الزمني الذي وضعته، حيث دخلت في مفاوضات مع بنوك الأهلي ومصر والعربي الإفريقي الدولي.

وتعمل شركة السعودية على مشروعات بإجمالي استثمارات تقترب من 19 مليار جنيه، موزعة على 4 مشروعات هي كومباند الرياض بالقاهرة الجديدة، ومشروع دمياط ريزورت، ومشروع بلوفير بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع سيكون تاورز بالمعادي، وبلغت قيمة استثمارات الشركة في المشروعات تحت التنفيذ ما يقارب 7.5 مليارات جنيه، موزعة ما بين 4 مليارات للمجتمعات السكنية، و2 مليار للأبراج السكنية، و1.5 مليار للاستثمار السياحي.

وتخطط الشركة لضخ 3.5 مليارات جنيه في أعمال الإنشاءات خلال العام الجاري، حيث انتهت من تنفيذ ما يفوق 85% من الأعمال الإنشائية بمشروع أبراج هيلتون النيل، والذي يقام على مساحة بنائية 45 ألف متر مربع، ويتكون من برجين أحدهما سكني والآخر فندق 5 نجوم تديره شركة هيلتون العالمية، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 3.8 مليارات جنيه.

الخطة الإنشائية والتسويقية تسير وفق الجدول الزمني

وأشار إلى أن الشركة انتهت من نحو 70% من الأعمال الإنشائية بمشروع «جايد» الذي تقيمه في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وهو مجتمع سكني متعدد الاستخدامات، يقام على مساحة 68 فدانًا، ويتكون من 181 عمارة سكنية بإجمالي 1900 وحدة، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 3 مليارات جنيه.

وتستهدف تحقيق 4 مليارات جنيه مبيعات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية من مشروع «صواري» الذي يقام في الإسكندرية وتتولى الشركة تسويقه، بما يمثل 57% من إجمالي المبيعات المستهدفة خلال العام الجاري.

وأوضح الطاهر أن الشركة تسعى لرفع مبيعاتها خلال العام الجاري بنحو 1.4 مليار جنيه من 5.6 مليارات جنيه إلى 7 مليارات جنيه، وذلك في المشروعات المملوكة للشركة أو مشروع «صواري»، لافتًا إلى أن إطلاق الشركة لمشروع جديد سيساهم في تحقيق القيمة المستهدفة.

وفي نوفمبر 2019، وقعت هيئة المجتمعات العمرانية بروتوكول تعاون مع الشركة السعودية المصرية للتعمير «سيكون»، لتطوير وتسويق مشروع كمباوند «صواري» السكني المتكامل على مساحة 417 فدانًا بالإسكندرية، وحتى الآن تم إطلاق المرحلتين الأولى والثانية منه على مساحة 455 ألف متر مربع وتضم 64 عمارة سكنية و310 فيلات مختلفة الأنماط الإنشائية، ما بين مستقلة وتوين فيلا وتاون هاوس، بقيمة استثمارية وصلت حتى الآن إلى 7 مليارات جنيه.

وفي مارس الماضي رفعت الشركة السعودية المصرية للتعمير استثماراتها إلى نحو 19 مليار جنيه، موزعة على 4 مشروعات، وذلك بإطلاق مشروع جديد في مدينة القاهرة الجديدة على مساحة 21.6 فدانًا وباستثمارات قيمتها 8 مليارات جنيه، وبلغت قيمة الأرض الخاصة بالمشروع 2.8 مليار جنيه، وسددت الشركة الدفعة المقدمة والتي تمثل 10% من إجمالي سعر الأرض، ويقام المشروع الجديد بنشاط غير سكني، حيث يضم وحدات إدارية وتجارية وطبية ونشاطًا ترفيهيًّا.

وبحسب بيانات الشركة، فإنها حققت نموًّا كبيرًا في مبيعاتها خلال العامين الأخيرين، حيث حققت مبيعات تتجاوز 1.8 مليار جنيه خلال عام 2019، وفي عام 2020 حققت الشركة 5.6 مليارات جنيه، وخلال الربع الأول من 2021 بلغ إجمالي المبيعات المتحقق حتى الآن 1 مليار جنيه، في مقابل 363 مليون بالربع الأول من العام الماضي.