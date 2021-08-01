الأهلي كابيتال تقلص حصتها في أموك إلى 20.64%.. وفاروس المنفذ

رنا ممدوح _ قلصت شركة الأهلي كابيتال القابضة حصتها في شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك، لتصبح 20.64% بدلا من 21.34%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الأهلى كابيتال باعت 9.121 مليون سهم من حصتها في أموك مقابل32.489 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر البيع 3.562 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 0.006% لصندوق التأمين للمتعاملين بالبنك الأهلي المصري.

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