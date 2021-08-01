مصر إيطاليا تفاضل بين إصدار الصكوك والتوريق بقيمة 1.5 ـ 2 مليار جنيه

بكر بهجت _ دخلت شركة مصر إيطاليا العقارية في محادثات مع عدة شركات توريق وتصكيك، استعدادًا لتوفير تمويلات عبر إحدى الآليتين لمحفظة وحدات بمشروع «البوسكو» الذي تقيمه الشركة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحسب محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستقرار على أي من الوسيليتين خلال الفترة المقبلة.

أضاف العسال في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» إن قيمة التمويلات التي سيتم توفيرها عبر التوريق أو الصكوك تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار جنيه، على مراحل وليس إصدارًا واحدًا، وهو ما يتماشى مع الخطة التي وضعتها الشركة لأعمال التسليمات والتنفيذ، مشيرًا إلى أن الشركة نجحت في تحقيق مبيعات جيدة بالمشروع، وهو ما شجعها على اتخاذ تلك الخطوة.

تجهيز محفظة وحدات للتسليم في عام 2023 واستغلالها في توفير سيولة

وتابع العسال أن هناك محفظة وحدات يجري تجهيزها حاليًا للتسليم في عام 2023، وسيتم الاستفادة منها أيضًا في توفير تمويلات عبر التوريق أو التصكيك بحسب ما تراه الشركة مناسبًا لاحتياجاتها، لافتًا إلى أن تلك الآليات تتوافق مع متطلبات الشركات، بحيث يتم توفير السيولة اللازمة لها بصورة عاجلة دون انتظار مواعيد سداد الأقساط المتفق عليها مع العملاء.

وتمتلك مصر إيطاليا أراضي تقدر بنحو 9.5 ملايين متر مربع تجري تنميتها بإجمالي استثمارات 58 مليار جنيه يتم ضخها خلال 15 عامًا، وتبلغ قيمة أراضي مشروعيها في العاصمة الإدارية الجديدة «إل بوسكو» و«فينشي» 4.8 مليارات جنيه.

وأطلقت الشركة مؤخرًا مرحلتين جديدتين في مشروع «فينشي»، الذي تقيمه في العاصمة الإدارية الجديدة، تبلغ استثماراتهما 2.3 مليار جنيه، وتستهدف تحقيق مليار جنيه مبيعات من المرحلتين خلال العام الجاري في إطار الخطة التسويقية التي وضعتها.

وأعلنت شركة مصر إيطاليا العقارية الأسبوع الماضي عن تحقيقها مبيعات تعاقدية بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تمثل أكثر من 62% من مستهدف المبيعات بالعام الجاري والبالغة قيمته 4 مليارات جنيه، من خلال عدد من مشروعات الشركة مثل البوسكو والبوسكو سيتي وفينشي وكايرو بيزنس بارك.

وقالت الشركة، إن المراحل الجديدة، والمتعددة التي أعلنت عنها مصر إيطاليا العقارية خلال الفترة الماضية ساهمت في تحقيق رقم المبيعات المذكور، خاصة أن الشركة حرصت على تنويع المراحل الجديدة في جميع مشروعاتها وأتاحت وحدات مختلفة وأنظمة سداد متعددة بما يتناسب مع احتياجات المهتمين بالسوق العقارية وإعطاء الفرصة للحصول على منتج عقاري يناسب شرائح وقوى شرائية مختلفة.

وأوضح المهندس محمد خالد العسال، أن الشركة بدأت خلال الأشهر الماضية محادثات مبدئية مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية للحصول على قطعة أرض في حدود 200 فدان، ضمن خطتها التوسعية التي تعتزم تنفيذها، والتي تتضمن إلى جانب العاصمة منطقتي التجمع الخامس والشيخ زايد، مشيرًا إلى أن الشركة ترى العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تسعى لاستغلالها.

وأشار إلى أن شركة مصر إيطاليا تركز في خطتها على منطقة شرق القاهرة لما عليها من طلب كبير وإقبال متزايد من الشركات والعملاء عليها، حيث تسعى للحصول على أراض جديدة بها في العاصمة الإدارية والتجمع الخامس إلى جانب المشروعات التي تعمل عليها في المنطقة أيضًا والمتمثلة في مشروعي «إل بوسكو» و«فينشي» بالعاصمة الإدارية و«إل بوسكو سيتي» بمدينة مستقبل سيتي.

ووقعت شركة مصر إيطاليا عقود مقاولات مع عدة مكاتب لإنجاز وإسراع عمليات التشييد والبناء ووصلت قيمة التعاقدات إلى أكثر من 500 مليون جنيه، ويصل عدد الشركات المتعاقد معها في مشروعات البوسكو وفينشي بالعاصمة الإدارية الجديدة وكايرو بيزنس بارك بالقاهرة الجديدة إلى نحو 16 شركة، موزعة على 9 شركات في مشروع البوسكو، و4 شركات في مشروع فينشي، و3 شركات مقاولات في مشروع كايرو بيزنس بارك.

وتمتلك مصر إيطاليا العقارية مشروعين في العاصمة الإدارية، هما «البوسكو» على مساحة 200 فدان و«فينشي» على مساحة 110 أفدنة، وتستهدف الشركة زيادة رأسمالها بقيمة تتراوح بين 1 و1.5 مليار جنيه، ويعد الطرح فى البورصة أحد الوسائل الرئيسية الذي ستعتمد عليه الشركة بحسب ما أعلنته في أكثر من مناسبة، مرجعة ذلك إلى أنها تمتلك محفظة أراضٍ جيدة، والتي يمكن أن يتم تقييمها ضمن عملية الإعداد للطرح، والذي كان مقررًا أن يتم اتخاذ قرار به خلال النصف الثاني من العام الماضي، إلا أن تبعات ظهور فيروس كورونا وما نتج عنه من تغيرات أدت إلى إرجاء ذلك.