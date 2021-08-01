مصرف الراجحي السعودي يحقق أرباحا بقيمة 6.9 مليار ريال في النصف الأول

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وكالات _ أعلن مصرف الراجحي السعودي عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 30-06-2021 “ستة أشهر”، حيث سجل البنك صافي ربح بلغ 6.9 مليار ريال، مقابل تسجيله صافي ربح خلال الفترة المماثلة من العام السابق بلغ 4.8 مليار ريال، بارتفاع 44%.
وأرجع المصرف سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع صافي الدخل نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 25.7% ويعود ذلك بشكل رئيس الى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من العمليات الأخرى, وقابل ذلك انخفاض الدخل من تحويل العملات الأجنبية.
وفي المقابل ارتفع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 3.1% نتيجة ارتفاع في مصاريف رواتب ومزايا الموظفين والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى, وقابل ذلك انخفاض مصروف الاستهلاك. بالإضافة الى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 1,151 مليون ريال الى 1,161 مليون ريال بنسبة 0.9%.
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