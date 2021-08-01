البركة مصر يدرس تأسيس صندوقي استثمار في قطاعي التعليم والصحة

أمنية إبراهيم _ كشف أشرف الغمراوي، الرئيس التنفيذي لبنك البركة – مصر، عن تخطيط مصرفه لإطلاق نشاط ذراعه الاستثمارية «البركة للاستثمارات المالية» قريبًا بالسوق المحلية، مشيرًا إلى أن البنك قرر أن تكون البداية بدخول مجالي التخصيم والتصكيك.

كما كشف الغمراوي، في حوار عبر الهاتف مع «دوت الخليج» عن دراسة مصرفه تأسيس صندوقي استثمار في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، مؤكدًا أن خطة توسعات بنك البركة بالسوق المصرية لم تتأثر بتداعيات جائحة كورونا، سواء عبر التوسع الجغرافي للوصول لقاعدة أوسع من العملاء وطرح حزمة جديدة من الخدمات والمنتجات المصرفية، أو الدخول في شراكات جديدة عبر توفير الاحتياجات التمويلية لمجموعة واسعة من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.

وأكد الغمراوي، أن توسعات بنك البركة في مصر لن تقتصر على القطاع المصرفي، بينما ستمتد قريبًا وبشكل قوي في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، عبر ذراع البنك الاستثمارية القابضة التي يخطط البنك لأن ينبثق عنها عدد من الشركات الجديدة المختصة بتقديم الخدمات المالية المكملة لأنشطة البنك.

وأشار الغمراوي، إلى أن بنك البركة يمتلك 98% من الذراع الاستثمارية القابضة والبالغ رأسمالها المدفوع نحو 100 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن مصرفه يخطط لأن تكون البداية بإطلاق نشاطي التخصيم والتصكيك، وسيتبع ذلك تدشين صناديق استثمارية متخصصة.

وقال الغمراوي، إن مصرفه يمتلك قاعدة كبيرة من العملاء أصحاب الشركات الكبرى، وأن الحصول على رخصة للتصكيك، سيساعد في تكملة باقة الخدمات المقدمة لعملائه من الشركات.

أضاف الرئيس التنفيذي، أن بنكه يجري دراسات حاليًا لتأسيس صندوقي استثمار في مجالي الصحة والتعليم، موضحًا أن البنك استعان بشركات استشارية متخصصة تتمتع بخبرات كبيرة لإجراء جميع الدراسات اللازمة لتوسعات واستثمارات ذراع البنك القابضة، مفضلًا عدم الكشف عن هويتها، ومكتفيًا بالقول إن الرؤية العامة للدراسات التي تلتزم بها شركات الاستشارات متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأكد الغمراوي، أن صدور الموافقة النهائية على قانون الصكوك السيادية يفتح آفاقًا جديدة للنمو أمام البنوك الإسلامية بمصر، لافتًا إلى أن بنك البركة مصر سيكون داعمًا بشكل مؤثر للمشاريع الضخمة التي تسعى الحكومة المصرية لتنفيذها وتمويلها عبر الصكوك السيادية.