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الأقصر تستقبل أولى رحلات الطيران العارض القادمة من إسبانيا

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دوت الخليج – استقبل مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالأقصر، مساء اليوم، أولى رحلات الطيران العارض القادمة من إسبانيا إلى الأقصر بعد استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر منذ أول يوليو 2020.

وقالت إيمان محمود، رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة، إلى أن الطائرة القادمة من العاصمة الأسبانية مدريد كانت تقل على متنها 114 سائحًا.

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ولفتت إلى أن أعضاء مكتب الهيئة بالأقصر استقبلوا هؤلاء السائحين بالترحاب وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية المختلفة لتعريفهم بالمنتجات السياحية المختلفة للمقصد المصري، مع الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية.

وأضافت أنه من المقرر تسيير رحلتين طيران عارض أسبوعيا من إسبانيا إلى الأقصر بداية من الأسبوع القادم حتى شهر أكتوبر من العام الجاري.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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