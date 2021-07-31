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ترامب ينفي اتهام الكونجرس له بمحاولة إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية

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نوفوستي – نفى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاتهامات الموجهة إليه من الكونجرس بالضغط على وزارة العدل لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020.

وجاء نفي الرئيس الأمريكي السابق ردا على نشر لجنة الرقابة بمجلس النواب في الكونجرس تقريرا مدونا من قبل ريتشارد دونوهيو القائم بأعمال مساعد المدعي العام، عن المكالمة الهاتفية التي أجراها ترامب مع القائم بأعمال وزير العدل السابق جيفري روزن في 27 ديسمبر 2020.

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وفي بيان له ذكر ترامب أن “الديمقراطيين الفاسدين والمتعصبين حزبيا نشروا أمس وثائق تخص تزييف انتخابات عام 2020 والتي وصفوها بطلانا بأنها محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات”.

وقال: “لقد عاشت بلادنا للتو انتخابات رئاسية شابها فساد هائل، وآن الأوان للكونغرس والآخرين لأن يحققوا في أسباب حدوث هذا الفساد، بدلا عن إجراء تحقيقات بحق الذين يفضحون الغش الكبير المرتكب ضد الشعب الأمريكي”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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