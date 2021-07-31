حالات كورونا الجديدة في بريطانيا تتراجع 33% خلال الأسبوع الماضي

سي إن بي سي – أظهرت البيانات الحكومية اليوم السبت أن بريطانيا سجلت أكثر من 26 ألف إصابة جديدة بكورونا، مما يعني تراجع الحالات بين 25 و31 يوليو بنسبة 33% مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

كما أظهرت البيانات تسجيل 71 وفاة، خلال 28 يوما من ثبوت الإصابة بفيروس كورونا، مما يرفع النسبة خلال سبعة أيام إلى 9.2%

وحصل 46.81 مليون شخص على الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من فيروس كورونا بحلول 30 يوليو، في حين حصل 38.13 مليون شخص على الجرعة الثانية.