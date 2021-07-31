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حالات كورونا الجديدة في بريطانيا تتراجع 33% خلال الأسبوع الماضي

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سي إن بي سي – أظهرت البيانات الحكومية اليوم السبت أن بريطانيا سجلت أكثر من 26 ألف إصابة جديدة بكورونا، مما يعني تراجع الحالات بين 25 و31 يوليو بنسبة 33% مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

كما أظهرت البيانات تسجيل 71 وفاة، خلال 28 يوما من ثبوت الإصابة بفيروس كورونا، مما يرفع النسبة خلال سبعة أيام إلى 9.2%

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وحصل 46.81 مليون شخص على الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من فيروس كورونا بحلول 30 يوليو، في حين حصل 38.13 مليون شخص على الجرعة الثانية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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