- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
سي إن بي سي – أظهرت البيانات الحكومية اليوم السبت أن بريطانيا سجلت أكثر من 26 ألف إصابة جديدة بكورونا، مما يعني تراجع الحالات بين 25 و31 يوليو بنسبة 33% مقارنة بالأيام السبعة السابقة.
كما أظهرت البيانات تسجيل 71 وفاة، خلال 28 يوما من ثبوت الإصابة بفيروس كورونا، مما يرفع النسبة خلال سبعة أيام إلى 9.2%
وحصل 46.81 مليون شخص على الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من فيروس كورونا بحلول 30 يوليو، في حين حصل 38.13 مليون شخص على الجرعة الثانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حالات كورونا الجديدة في بريطانيا تتراجع 33% خلال الأسبوع الماضي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.