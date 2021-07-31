وزيرة الصحة: طرح 10 ملايين جرعة من لقاح فاكسيرا سينوفاك منتصف أغسطس

دوت الخليج –

دوت الخليج – أعلنت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، طرح أول 10 ملايين جرعة من الإنتاج القومي للقاح فيروس كورونا “فاكسيرا سينوفاك” خلال منتصف شهر أغسطس القادم في أكثر من 500 مركز على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى استقبال جرعات من لقاحي “فايزر وجونسون أند جونسون” خلال الفترة القادمة لأغراض السفر من خللا 126 مكتبًا تم تفعيل العمل بهم لاستخراج الشهادات الموثقة لتلقي اللقاح والمؤمنة حيث تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE).

وأشارت وزيرة الصحة، خلال لقاء صحفي على هامش زيارتها مستشفى العلمين النموذجي بمحافظة مطروح أن تلقي اللقاح لأغراض السفر سيكون خلال 72 ساعة من التسجيل على الموقع.

وأوضحت الوزيرة أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية أكبر انخفاض في عدد إصابات فيروس كورونا، كما ناشدت الوزيرة جميع المواطنين بضرورة التسجيل على موقع تلقي لقاح فيروس كورونا مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والابتعاد عن التجمعات للحفاظ على مكتسبات التصدي لجائحة فيروس كورونا.

وتفقدت الوزيرة إحدى سيارات القوافل الطبية المتنقلة والمتمركزة على طول طريق الساحل الشمالي، حيث اطمأنت على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالسيارة.

كما تفقدت إحدى سيارات الإسعاف المتمركزة على طول طريق الساحل الشمالي واطمأنت على جاهزية السيارة وكفاءة الأجهزة بها كما تحدثت إلى طاقم السيارة من المسعفين واطمأنت على حصولهم على التدريبات اللازمة للتعامل مع الحالات المختلفة وخطة الإخلاء الطبي إلى المستشفيات.

وتفقدت الوزيرة أيضًا أحد الأكشاك الطبية وتحدثت مع عامل بأحد المحال التجارية في أثناء تردده على الكشك لقياس ضغط الدم والاطمئنان على صحته، حيث نصحته الوزيرة بشرب الكثير من السوائل خلال ساعات الطقس الحار بالنهار والنوم عدد ساعات كافية خلال ساعات الليل، كما أوصته بالتسجيل على موقع تلقي لقاحات فيروس كورونا من خلال أجهزة “التابلت” المتوفرة بجميع الأكشاك الطبية وإبلاغ زملائه بالعمل بالقدوم والتسجيل على الموقع لحماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا.

كما وجهت الوزيرة أيضًا بتوفير ثلاجات صغيرة متنقلة لحفظ المياه والسوائل مع توفير وجبات دورية لجميع فرق الإسعاف والفرق الطبية بسيارات القوافل والأكشاك الطبية.

وتفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مستشفى العلمين النموذجي بمحافظة مطروح، اليوم السبت؛ للوقوف على استعدادها لاستقبال أي حالات وتقديم جميع الخدمات الطبية، ضمن خطة التأمين الطبي، والتي بدأ تطبيقها بجميع المحافظات الساحلية تباعًا بداية من منتصف شهر يونيو بالمجان، تزامنًا مع زيادة تردد المصطافين خلال فصل الصيف.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، والدكتور محمد ظريف مدير مستشفى العلمين النموذجي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة اطمأنت على تواجد القوى البشرية من الأطقم الطبية والاستشاريين في التخصصات اللازمة كافة من جراحات عامة وأوعية دموية وعظام وطوارئ.

كما تفقدت وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، حيث تحدثت إلى أحد المرضى بالوحدة والذي توجه إليها بالشكر ولجميع الفرق الطبية من أطباء وفريق التمريض القائمين على خدمته، فيما وجهت الوزيرة بتسجيله وجميع مرضى الغسيل الكلوي على موقع تلقي لقاح فيروس كورونا وحصولهم عليه، باعتبارهم من الفئات المستحقة ذات الأولوية للحصول على اللقاح.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة وجهت بزيادة ضح عدد من الفرق الطبية بالمستشفى في تخصصات الطوارئ والعظام والأوعية الدموية والجراحات العامة، وتوفير جهازي (CR) الخاص بالأشعة المقطعية.

كما وجهت الوزيرة بزيادة الإعلانات على طول الطرق لتوعية المواطنين بجميع الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفى العلمين النموذجي على مدار 24 ساعة، في الطوارئ والتخصصات كافة، بالإضافة إلى وحدة الغسيل الكلوي، وذلك لتوعية المواطنين وحصولهم عل أفضل خدمة طبية خلال تواجدهم في المدن الساحلية.

ولفت إلى أن مستشفى العلمين النموذجي أقيمت على مساحة 23 ألفًا و597 مترًا، ويضم: 94 سريرًا، يشمل طوارئ، وعناية مركزة، وعناية قلب، وغرف عمليات، ووحدة غسيل كلوي تضم 9 ماكينات، وأسرة داخلي، وكشك نساء وتوليد، بالإضافة إلى وحدة الأطفال المبتسرين.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة اطلعت على نموذج رسم هندسي لتصاميم فندق مستشفى العلمين النموذجي الخاص بإقامة الأطباء، حيث وجهت برفع كفاءته والانتهاء من جميع الأعمال والتجهيزات على أعلى مستوى وفي أقرب وقت، كما وجهت بتذليل التحديات والعقبات كافة التي تواجه الفرق الطبية المتواجدة بمحافظة مطروح، وتوفير إقامة لائقة لهم.

كما أكدت الوزيرة حرص الوزارة على تفعيل خطة التأمين الطبي للأماكن الساحلية التي يتزايد بها عدد المصطافين في الفترة من شهر يونيو حتى منتصف شهر سبتمبر من كل عام.

وأكدت أيضًا جاهزية مستشفيات “العجمي، والحمام، والعلمين النموذجي، والضبعة، ورأس الحكمة ومطروح العام” حيث تمت زيادة ضخ الأطقم الطبية وإمداد تلك المستشفيات بجميع الأدوية والمستلزمات، موجهة بزيادة حملات رش وتعقيم جميع القرى السياحية مرتين يوميًا، والحملات الرقابية على حمامات السباحة، بالإضافة إلى تكثيف حملات الطب الوقائي لمراقبة الأغذية والمياه.