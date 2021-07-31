الرئيس التونسي يدعو البنوك لخفض أسعار الفائدة

وكالات – دعا الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت البنوك لخفض أسعار الفائدة.

وقال سعيد إنه لا سبيل لمصادرة الأموال أو الابتزاز في إشارة لطمأنة رجال الأعمال والمستثمرين بعدما صرح بأنه سيطرح مبادرة صلح لاسترجاع أموال نهبها بعض رجال الأعمال.

وكان الرئيس قد جمد عمل البرلمان يوم الأحد الماضي وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي.