وزير الطيران المدني يتفقد سير العمل والحركة الجوية بمطار برج العرب

أ ش أ _ تابع الطيار محمد منار_وزير الطيران المدني انتظام سير العمل والحركة الجوية وجودة الخدمات المقدمة بمطار برج العرب، وتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية، فضلا عن الاطلاع على مراحل تنفيذ مشروعات التطوير الجارية بالمطار.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية موسعة قام بها وزير الطيران المدني داخل مطار برج العرب، حيث تفقد صالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب واستراحات كبار الزوار، ووجه بتوفير أعلى مستوى من الخدمات لجميع الركاب مع الإلتزام بجميع الإجراءات الصحية داخل المطار.