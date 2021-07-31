- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
_ قالت سلطات طوكيو إن عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في العاصمة اليابانية التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية قفز قفزة قياسية بلغت 4058 إصابة يوم السبت، متجاوزا 4000 حالة للمرة الأولى وهو ما يلقي بظلاله على المنافسات.
تأتي الزيادة القياسية الجديدة بعد يوم من قرار اليابان تمديد حالة الطوارئ في طوكيو حتى نهاية أغسطس وتوسيع نطاقها إلى ثلاث مقاطعات بالقرب من طوكيو ومقاطعة أوساكا الغربية نظرا للزيادة الأخيرة في حالات العدوى.
ولم يكشف المنظمون عن عدد الأشخاص الذين تم سحب بطاقاتهم إو ما إذا كانوا من اللاعبين أو متى حدثت الانتهاكات.
وقال ماسا تاكايا المتحدث باسم دورة طوكيو 2020 في إفادة يومية “لقد سحبنا بطاقة الاعتماد لأننا نعتقد أن الخروج من قرية الرياضيين لمشاهدة معالم المدينة أمر لا ينبغي حدوثه”.
وهذا الإجراء هو الأول من نوعه منذ انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في 23 يوليو . وبدون بطاقة الاعتماد لا يمكن للمرء دخول أي منشآت أولمبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابات كورونا في طوكيو تتجاوز 4000 للمرة الأولى وتخيم على الأولمبياد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.