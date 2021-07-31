مال وأعمال

البنك المركزي المصري الصيني يتعهد بمواصلة الضغط على سوق العملات المشفرة

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بلومبرج _ تعهد البنك المركزي المصري الصيني بمواصلة ضغط شديد من خلال اللوائح التنظيمية على تداول العملات المشفرة والمضاربة فيها بعد تكثيف حملته الصارمة في هذا القطاع أوائل العام الجاري.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن بيان لبنك الشعب الصيني اليوم أن البنك سوف يشرف على شركات المنصات المالية الإلكترونية لتصحيح ممارساتها. وكان صناع السياسات التقوا أمس الجمعة لمناقشة أولويات العمل للنصف الثاني من العام.

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شنت الصين أشد حملاتها الصارمة على تداول العملات المشفرة (بيتكوين) منذ 2017 في الشهور الأخيرة بعدما تسببت زيادة فيها وفي غيرها من العملات الرمزية في قلق السلطات من خطر التزوير وغسل الأموال والاستخدام المفرط للطاقة.

وفرضت أيضا سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف السلوك الاحتكاري في منصات الدفع الإلكتروني مثل شركة “آنت جروب” على مدار العام الماضي.

ومن المقرر أن يمنع البنك المركزي المصري المخاطر المالية الكبرى ويدفع إلى خفض عدد المؤسسات المالية العالية الخطورة في أقاليم رئيسية، بحسب البيان.

وسوف يسرع من عمله في صياغة قانون للاستقرار المالي الذي اقترحه نائب المحافظ ليو جاي بينج في مارس.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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