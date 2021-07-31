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وزير الإسكان يبحث مع مجموعة رعاية صحية إنشاء مستشفى خاص بالعاصمة الإدارية

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التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلى إحدى أكبر مجموعات الرعاية الصحية الخاصة فى مصر، والتى تضم عدداً من أشهر المستشفيات بالقاهرة، لبحث العرض المقدم من المجموعة بإنشاء مستشفى خاص على أعلى مستوى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة.

وخلال اللقاء، قدم ممثلو مجموعة الرعاية الصحية، عرضهم الخاص بإنشاء المستشفى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومكوناتها (عدد الأسرة – العيادات الخارجية – غسيل الكلى – المختبر – الأشعة – العلاج الطبيعى – وغيرها من التخصصات الطبية المتكاملة)، وآلية عمل المستشفى ونظم الإدارة والتشغيل.

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ورحب الدكتور عاصم الجزار، عاصم الجزار بالعرض المقدم من ممثلى مجموعة الرعاية الصحية، حيث سيتم دراسة العرض من قبل الوزارة والرد على الشركة، مؤكداً أن العاصمة الإدارية الجديدة، ستحتوى على جميع الخدمات المتكاملة على أعلى مستوى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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