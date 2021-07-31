مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين يتراجع خلال يوليو

شينخوا _ سجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين 50.4 خلال يوليو الجاري، بانخفاض من 50.9 المسجل في يونيو الماضي، وذلك حسب نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للاحصاء، اليوم السبت.

وتشير قراءة المؤشر فوق 50 الى التوسع، بينما تعكس القراءة تحت 50 الانكماش.

وتوسع نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الصين بوتيرة أبطأ خلال يوليو، بيد أن قراءة المؤشر لمعظم الصناعات ظلت في حدود التوسع، حسبما قال تشاو تشينغ خه الاحصائي في الهيئة.

وسجل المؤشر الفرعي للإنتاج 51 خلال يوليو، بانخفاض 0.9 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما انخفض المؤشر للطلبات الجديدة 0.6 نقطة مئوية إلى 50.9، في اشارة الى تباطؤ الإنتاج وطلب السوق في القطاع.

وانخفض المؤشران الفرعيان لطلبات التصدير الجديدة وطلبات الاستيراد الجديدة إلى 47.7 و49.4 على التوالي.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم السبت أيضا أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية في الصين بلغ 53.3 في يوليو، منخفضا من 53.5 في يونيو.