عامر جروب تطلق مشروع كابري العين السخنة بتكلفة 800 مليون جنيه

إسلام جابر _ أعلنت شركة عامر جروب، عن إطلاق مشروع كابري السخنة على مساحة 74 ألف متر، منها 48 ألف متر مباني، مؤكدة أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى 800 مليون جنيه، بتمويل ذاتي.

وقالت الشركة خلال المؤتمر الذي عقدته اليوم، أنه تم ضخ حوالي 150 مليون جنيه حتى الآن على أن يتم صرف 650 مليون جنيه باقي تكلفة المشروع خلال العمليات الإنشائية والمباني.

وذكرت عامر جروب، أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع وتسليمه خلال فترة تتراوح بين 3 و4 سنوات.

وأوضحت أنه سيتم تنفيذ 51 وحدة خلال المرحلة الأولى فقط، مشيرة إلى أنه من المخطط تنفيذ المشروع على 6 مراحل، وقد تختلف بحسب أوضاع السوق.

وأكدت الشركة أن مساحات المباني عبارة عن 16 عمارة مكونة من 866 وحده، مساحة الوحدة الواحدة إما 54 متر أو 127 متر.

وأشارت إلى أن الأسلوب الإنشائي مرن للغاية، حيث يمكن ضمن وحدتين أفقيا أو رأسيا أو ضم أكثر من وحدتين، بحسب احتياجات كل أسرة وحجمها وعدد أفرادها، مشدده أن الفترة المقبلة ستصبح منطقة العين السخنة مدينة دائمة من حيث السكن، خاصة بعد الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لضم العين السخنة ضمن الخريطة الاستثمارية، من خلال إنشاء مستشفيات ونوادي ومصانع.