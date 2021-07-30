البنك الأهلي المصري يطلق تطبيق جديد لمحفظة الفون كاش

فى اطار سعيه المستمر لتحديث خدماته و منتجاته لعملائه الكرام، يقوم البنك الأهلي المصري باطلاق نسخة جديدة من تطبيق محفظة الفون كاش بهدف تقديم تجربة رقمية أفضل للعملاء وإتاحة بعض الخدمات الذاتية المتطورة التي من شأنها التيسير على عملائه و اختصار الاجراءات عند استخدام الخدمة، حيث قام البنك بالتنويه لعملائه عن تعليق العمل بخدمة الفون كاش لمدة 24 ساعة لتنفيذ تلك التحديثات على التطبيق وذلك اعتبار من يوم السبت الموافق 31 يوليو 2021 على أن يتم استئناف الخدمة يوم الأحد 1 أغسطس 2021 باذن الله على التطبيق الجديد للمحفظة دون ان يحتاج العميل الى تحميل تطبيق جديد و لكن بمجرد تحديث للتطبيق الحالى.

و يتيح التطبيق المحدث إمكانية ربط أي بطاقة مصدرة من البنك الأهلي المصري لمحفظة الفون كاش مباشرة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على كود التفعيل الخاص بالخدمة من التطبيق لحظيا وهي الخدمات التي تتم عن طريق العميل دون الحاجة إلى الرجوع للبنك لتنفيذ الطلب كما هو متبع بالتطبيق الحالي، كما يمكن لعميل المحفظة أن يشارك البنك بتعليقاته أو ملاحظاته بشكل مباشر من خلال التطبيق وكذا يتاح له التعرف على المزيد من خدمات المحفظة وكيفية استخدامها من داخل التطبيق. مع استمرار انفراد تطبيق الفون كاش الخاص بالبنك الاهلى المصرى باصدار البطاقات الافتراضية لسهولة الاستخدام بامان كامل لمدفوعات الانترنت.