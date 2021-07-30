نوفاك: إنتاج النفط الروسي سيبلغ 10.5 مليون برميل يوميا في مايو 2022

_ قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي يوم الجمعة إن من المتوقع أن يبلغ إنتاج روسيا النفطي 10.5 مليون برميل يوميا في مايو 2022، ليعود إلى مستويات ما قبل الأزمة، مع قيام مجموعة أوبك+ بتخفيف قيود الإنتاج.

وأضاف أن روسيا قادرة على الوصول بالإنتاج إلى 11.5 مليون برميل يوميا بعد عشرة أشهر من مايو 2022.