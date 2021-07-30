الدولار يرتفع لكن يظل بصدد أكبر خسارة أسبوعية منذ مايو

سي إن بي سي عربية _ ارتفع الدولار اليوم الجمعة، إذ ساعدته بيانات اقتصادية قوية على تعويض بعض خسائر الأسبوع عندما أنهت العملة موجة صعود دامت شهرا إثر تصريحات ذات نبرة تيسير نقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.1 بالمئة إلى 91.966. لكن المؤشر منخفض واحدا بالمئة للأسبوع، ويتجه صوب أسوأ أداء أسبوعي له منذ أول مايو.

ونزل اليورو 0.07 بالمئة مقابل الدولار لكنه ظل قرب أعلى مستوى في شهر، بعد أن أظهرت البيانات نمو اقتصاد منطقة اليورو أسرع من المتوقع في الربع الثاني، لتخرج من الركود الذي تسببت فيه الجائحة، بينما قفز التضخم متجاوزا هدف البنك المركزي المصري الأوروبي البالغ اثنين المئة في يوليو .

وعوض اليوان الصيني كل خسائره من التهاوي الحاد الذي مني به يوم الثلاثاء ليسجل 6.4609 للدولار.