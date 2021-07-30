مال وأعمال

وول ستريت تتراجع عند الفتح بعد نتائج مخيبة للآمال من أمازون

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– تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية اليوم الجمعة إثر تقرير قاتم لنتائج الأعمال ربع السنوية من أمازون.كوم، في حين أظهرت البيانات زيادة قوية لإنفاق المستهلكين في يونيو مما عزز التفاؤل حيال انتعاش اقتصادي مطرد.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 71.3 نقطة بما يعادل 0.20 بالمئة ليفتح على 35013.26 نقطة.

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ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 24 نقطة أو 0.54 بالمئة ليسجل 4395.12 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 162.4 نقطة أو 1.10 بالمئة إلى 14615.851 نقطة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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