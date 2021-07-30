أودي تسجل مبيعات قياسية في النصف الأول وتحذر من نقص الرقائق

وكالات _ أعلنت شركة أودي الألمانية لإنتاج السيارات الفارهة اليوم تحقيق مبيعات قياسية خلال النصف الأول من العام الجاري، ولكنها حذرت من مواجهة أزمات خلال النصف الثاني بسبب نقص واردات أشباه الموصلات، والزيادة في تكاليف المواد الخام.

وقالت أودي، التابعة لعملاقة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن، إنها قامت بتسليم 982 ألف سيارة خلال الأشهر الستة الأولى من 2021، بقيمة 29 مليار دولار، وبزيادة 43 في المئة على أساس سنوي. ووصل حجم الأرباح قبل خصم الضرائب إلى 3.875 مليار يورو.

وأوضح المدير المالي لأودي، يورجن ريترسبرجر، في مقر الشركة الرئيسي بمدينة إنجولشتات، إنه يظل متفائلا بشأن النصف الثاني من العام، رغم أنه لا يتوقع تحقيق نتائج جيدة.

ووصل هامش الربح للمبيعات إلى 7ر10 في المئة خلال الأشهر الستة، في أعلى نسبة للنطاق المستهدف. وأرجعت الشركة ذلك إلى الأرقام القوية للمبيعات، والقدرة على ضمان أسعار جيدة ونتائج طيبة، من خلال ضمان إمدادات المواد الخام.

ويتوقع ريترسبرجر تحقيق هامش ربح للمبيعات بواقع 7 إلى 9 في المئة لعام 2021 بأكمله.

وتوقع المدير المالي لأودي توقف عمليات الإنتاج خلال شهر أغسطس وسبتمبر المقبلين، في ظل تراجع مخزون الشركة من أشباه الموصلات.

وقال ريترسبرجر: “لن نرى الآثار الإيجابية لضمان إمدادات المواد الخام خلال النصف الثاني،” ووصف الموقف بأنها “عصيب”.