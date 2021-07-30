مال وأعمال

اقتصاد ألمانيا ينتعش بوتيرة أقل من المتوقع في الربع الثاني

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– كشفت بيانات اليوم الجمعة أن اقتصاد ألمانيا عاود النمو في الربع الثاني لكنه انتعش بوتيرة أقل قوة من المتوقع، في الوقت الذي خُففت فيه القيود المرتبطة بجائحة فيروس كورونا وبدأت الأسر في الإنفاق مجددا.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي، إن أكبر اقتصاد في أوروبا نما 1.5 بالمئة على أساس فصلي و9.2 بالمئة على أساس سنوي.

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كان استطلاع أجرته توقع زيادة اثنين بالمئة و9.6 بالمئة على الترتيب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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