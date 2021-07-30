مال وأعمال

وضع حجر الأساس لمشروع تصنيع أجهزة كهربائية بالمنطقة الصناعية الصينية بالسخنة

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شهد اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الجنوبي، وضع حجر الأساس لشركة ميديا ايجيبت الصينية والتي تعمل في مجال صناعة الأجهزة الكهربائية و تقيم مشروعها داخل منطقة تيدا-مصر الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة.

وتعد شركة “ميديا إيجيبت” من كبرى الشركات العالمية التي تعمل في مجال إنتاج الأجهزة الكهربائية (تكييفات وغسالات وأجهزة منزلية) وهي من بين أكبر500 شركة تعمل في الصين، وتمتد خبرتها في هذا المجال لأكثر من 50 عام بالإضافة إلى تواجد منتجات الشركة بأكثر من 150 دولة على مستوى العالم .

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وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 25 مليون دولار والذي يوفر فرص عمل مباشرة لأكثر من 500 عامل حيث يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية عام 2022.

وخلال كلمته في احتفالية وضع حجر الأساس أشاد اللواء محمد شعبان على عمق العلاقات التاريخية في شتي المجالات بين مصر والصين والتي شهدت خلال الفترة الماضية تطوراً ملحوظاً من خلال الشركات الصينية في المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية بالإضافة إلى مشروعات الكهرباء والنقل،

ونوه أن مصر كانت من أوائل الدول التي اشتركت بمبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني عام 2013 .

كما أشاد بالجهود التي تقوم بها شركة تيدا-مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية مما يؤكد على عمق العلاقات الصينية المصرية.

من جانبه ، قال ليو شيويه المدير العام لشركة ميديا ايجيبت أن شركة ميديا من كبرى الشركات التي تتعامل مع أكثر من دولة وسوف تعمل داخل تيدا بطاقة إنتاجية سنوية 1,500,000 جهاز كهربائي (غسالات) ، وسنقوم بتسويق منتجاتنا في أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط ودول إفريقيا وتقديم خدمة عالية الجودة لعملائنا.

وأضاف أن الشركة تسعى إلى تطوير منتجات أخرى مع خلق فرص عمل وعوائد اقتصادية كثيرة ،ويعد من أسباب اختيارنا لإقامة مشروعنا على ضفاف البحر الاحمر ان مصر لديها موقع فريد متميز يساهم في جذب استثمارات متنوعة ويساعد على وصول منتجاتنا لجميع دول العالم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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