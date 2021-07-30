بدء تسليم أراضي بيت الوطن للعاملين بالخارج بالحي الرابع بالقاهرة الجديدة.. الأحد المقبل

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل، 1/8/2021، وحتى يوم الإثنين 26/9/2021، في تسليم قطع أراضي مشروع بيت الوطن “للعاملين بالخارج” بالحي الرابع بمدينة القاهرة الجديدة.

أضاف الجزار، أن الحضور يكون شخصياً أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام بعد سداد المصاريف الإدارية ومجلس الأمناء.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الرابع بجميع المراحل، بالمنطقة H من 1 : 25، يوم الأحد 1/8/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الثلاثاء 3/8/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الخميس 5/8/2021، والقطع من 76 : 100، يوم الأحد 8/8/2021، والقطع من 101 : 125، يوم الثلاثاء 10/8/2021، والقطع من 126 : 158، والقطعة 173، يوم الأربعاء 11/8/2021.

ولفت أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة G، من 1 : 25، يوم الثلاثاء 17/8/2021، والقطع من 26 : 30، يوم الخميس 19/8/2021، والقطع من 43 : 75، يوم الأحد 22/8/2021، والقطع من 76 : 100، يوم الثلاثاء 24/8/2021، والقطع من 101 : 124، يوم الخميس 26/8/2021.

وقال أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الرابع بالمرحلة الخامسة والتكميلية بالمنطقة K ، أرقام ( 7 – 27 – 29 – 30 – 31 – 35 – 38 – 39 – 40 – 41 – 44 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 64 – 66 – 67 – 91 )، يوم الثلاثاء 31/8/2021، والقطع أرقام ( 93 – 94 – 97 – 98 – 99 – 100 – 101 – 102 – 105 – 106 – 107 – 111 – 112 – 113 – 114 – 115 – 116 – 117 – 118 – 119 – 121 – 122 – 123 – 124 – 125 – 127 – 129 – 130 – 131 – 135 ) يوم الخميس 2/9/2021.

ونوه أنه سيتم تسليم القطع أرقام ( 136 – 137 – 138 – 139 – 141 – 142 – 143 – 145 – 146 – 147 – 149 – 159 – 163 – 165 – 167 – 170 – 171 – 172 – 174 – 175 – 176 – 177 – 179 – 180 – 181 – 182 – 184 – 188 – 190 – 193 )، يوم الأحد 5/9/2021، والقطع أرقام ( 194 – 195 – 196 – 198 – 199 – 200 – 201 – 202 – 203 – 204 – 205 – 206 – 207 – 208 – 212 – 213 – 214 – 216 – 217 – 220 – 222)، يوم الثلاثاء 7/9/2021.

وأضاف أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة I ، ( 2 – 5 – 6 – 7 – 9 – 11 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 )، يوم الخميس 9/9/2021، والقطع أرقام ( 55 – 56 – 57 – 58 – 62 – 63 – 68 – 69 – 70 – 75 – 86 – 88 – 89 – 90 – 92 – 93 – 95 – 96 – 97 – 99 – 100 – 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 109 )، يوم الأحد 12/9/2021.

وأشار أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة J ، أرقام ( 3 – 6 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 27 – 28 – 30 -31 – 32 – 33 – 34 – 37 – 38 )، يوم الثلاثاء 14/9/2021، والقطع أرقام ( 39 – 44 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 56 – 57 – 58 – 59 – 67 – 70 – 71 – 72 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 76 – 77 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 )، يوم الخميس 16/9/2021.

ولفت رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة B ، أرقام ( 22 – 29 – 30 – 31 – 32 – 58 – 59 – 64 – 66 – 76 – 78 – 79 – 105 – 106 – 107 – 108 – 114 – 116 – 142 – 143 – 144 – 145 – 154 )، يوم الأحد 19/9/2021، والقطع أرقام ( 155 – 166 – 170 – 171 – 173 – 174 – 175 – 176 – 187 – 188 – 189 – 214 – 215 – 218 – 219 – 220 – 221 – 222 – 226 – 227 – 229 – 240 – 241 – 242 – 243 – 244 – 247 – 248 – 249)، والقطعة 275 بالمنطقة A، يوم الثلاثاء 21/9/2021، وتخصيص يوم الإثنين 26/9/2021 لمن تخلف عن الاستلام.