النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة رغم التراجع

– هبطت أسعار النفط اليوم الجمعة لكنها ما زالت على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة في ظل نمو الطلب بوتيرة أسرع من العرض، بينما من المتوقع أن تخفف التطعيمات تأثير ارتفاع جديد في الإصابات بكوفيد-19 في أنحاء العالم.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر، التي ينتهي أجلها يوم الجمعة، 45 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 75.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 0506 بتوقيت جرينتش، عقب أن قفزت 1.75 بالمئة يوم الخميس.

وتراجع عقد خام برنت الأكثر نشاطا تسليم أكتوبر 48 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 74.62 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 73.19 دولار للبرميل، لتقلص مكسبا حققته يوم الخميس بواقع 1.7 بالمئة.

وقالت مارجريت يانج الاستراتيجية لدى ديلي إف.إكس ومقرها سنغافورة “تراجعت أسعار النفط قليلا في ظل معنويات حذرة في أنحاء أسواق آسيا والمحيط الهادي إذ يزن المستثمرون مخاوف الفيروس والناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الذي جاء أضعف من المتوقع وبيانات الوظائف”.

ويتجه عقدا الخامين القياسيين صوب تحقيق مكاسب بنحو اثنين بالمئة للأسبوع، بدعم من مؤشرات على شح إمدادات الخام وطلب قوي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وقالت يانج “هذا الأسبوع، أسعار النفط تلقت الدعم من دولار أمريكي أضعف وأرباح قوية للشركات الأمريكية. لكن ارتفاع حالات كوفيد-19 بسبب الإصابة بالسلالة المتحورة دلتا في الولايات المتحدة ربما يلقي بظلال على آفاق الطلب”.

وأعلنت شركتا التكرير الأمريكيتان فاليرو إنرجي وبي.بي.إف إنرجي عن نتائج تجاوزت توقعات المحللين.