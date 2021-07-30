أسعار النفط تغلق على ارتفاع.. وخام برنت يتجاوز 76 دولارا

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– ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، ليتجاوز خام القياس العالمي برنت 76 دولارا للبرميل، مع استمرار تقلص المخزونات بالولايات المتحدة بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ يناير 2020.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار للبرميل بما يعادل 1.75 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 76.05 دولار للبرميل.
وأغلقت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 1.23 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 73.62 دولار للبرميل.
وتفيد البيانات الصادرة عن جينسكيب للمعلومات باستمرار تراجع المخزونات بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما، حسبما ذكر متعاملون اليوم.
وبلغت مخزونات كاشينج 36.299 مليون برميل بعد ظهر الثلاثاء، منخفضة 360 ألفا و917 برميلا عن 23 يوليو.
تأتي تلك الأرقام بعد يوم من قول إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام المحلية تراجعت 4.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 23 يوليو.
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