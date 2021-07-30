السعودية تعلن استئناف استقبال السياح بدءا من أول أغسطس

وكالات _ أعلنت وزارة السياحة السعودية عن فتح المملكة أبوابها للسياح، ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية ابتداء من 1 أغسطس.

أضافت الوزارة في بيان، أنه يمكن للسياح المحصنين بالكامل دخول السعودية دون حاجة إلى فترة حجر مؤسسي، على أن يتم تقديم شهادة تطعيم رسمية عند الوصول، وإحضار ما يثبت إجراء اختبار PCR وظهور نتيجته السلبية خلال 72 ساعة من وقت المغادرة.

كما يتعين على زوار المملكة تسجيل بياناتهم المتعلقة بجرعات التطعيم على البوابة الإلكترونية الجديدة المخصصة لذلك “https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home”. كذلك تسجيل بياناتهم عبر تطبيق “توكلنا”، وإبرازه لدخول الأماكن العامة، علماً أن المحصنين بالكامل هم من تلقوا جرعتي تطعيم من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة، وهي فايزر أو أسترازينيكا أو موديرنا، أو جرعة واحدة من جونسون آند جونسون.

وكانت السعودية قد أطلقت التأشيرة السياحية في شهر سبتمبر من العام 2019، في قرار تاريخي فتحت فيه السعودية قلبها وأبوابها للسياح من مختلف دول العالم، وحققت حينها أرقاماً ملفتة حيث تم إصدار 400 ألف تأشيرة خلال 6 أشهر، قبل إقرار تعليق السفر وإغلاق المنافذ والحدود إثر جائحة كورونا.