العجز التجاري في المغرب يتسع إلى 11 مليار دولار خلال النصف الأول

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– قال مكتب الصرف المغربي اليوم الخميس، إن العجز التجاري اتسع بنسبة 13 بالمئة إلى 97.4 مليار درهم (11 مليار دولار) في النصف الأول من 2021.
وقال المكتب في تقرير شهري إن الواردات زادت 19.5 بالمئة إلى 250.3 مليار درهم، بينما قفزت الصادرات 24 بالمئة لتسجل 152.8 مليار درهم في الفترة من يناير إلى يونيو مقارنة بها قبل عام.
وواصل قطاع السيارات تصدر الصادرات الصناعية للمغرب بقيمة بلغت 42.3 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 42.8 بالمئة، بينما نمت صادرات الفوسفات ومنتجاته مثل الأسمدة 23.8 بالمئة إلى 31 مليار درهم.
وبلغت واردات الطاقة 31.7 مليار درهم، مرتفعة 21.1 بالمئة.
وارتفعت تحويلات المغاربة في الخارج، وهي مصدر مهم للعملة الصعبة، 48 بالمئة إلى 44 مليار درهم، بينما زاد الاستثمار الأجنبي المباشر 5.4 بالمئة مسجلا 9.6 مليار درهم.
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