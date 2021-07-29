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بريطانيا تسجل أكثر من 31 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 حالة وفاة

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روسيا اليوم _ أعلنت الصحة البريطانية اليوم تسجيل 31117 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 27734 أمس، بثاني أعلى ارتفاع يومي في إجمالي المصابين بعد انخفاض سجل الأسبوع الماضي.

وأكدت الوزارة وفاة 85 شخصا، مقارنة مع 91 حالة أمس.

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وسجلت بريطانيا أكثر من 5 ملايين و281 إصابة، و28593 وفاة بالفيروس.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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