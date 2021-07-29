البنك المركزي المصري التركي يرفع توقعاته للتضخم إلى 14% في 2021

وكالات _ رفع البنك المركزي المصري التركي اليوم الخميس توقعاته للتضخم بنهاية العام في البلاد إلى 14.1 في المائة، مقابل 12.2 في المائة في تقريره السابق.

كما رفع البنك توقعاته للتضخم لعام 2022 إلى 7.8 في المائة مقابل 7.5 في المائة في السابق، إلا أنه أبقى المعدل المستهدف عند 5 في المائة لعام 2023 .

وقال محافظ البنك شهاب قافجي أوغلو، في اجتماع لإصدار تقرير التضخم السنوي الثالث للبنك لهذا العام، إن البنك يواصل استخدام جميع الأدوات بعزم وإصرار.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري التركي يتوقع انخفاض التضخم بشكل كبير في الربعين الثالث والرابع من العام الجاري، وفقا لـ”الألمانية”.

وقال المحافظ إن البيانات تشير إلى أن النمو في الربع الثاني سيكون مرتفعا للغاية بسبب تراجع البيانات في نقطة الأساس، مضيفا :”نتوقع فائضا في الحساب الجاري خلال بقية 2021 ، بدعم الارتفاع القوي في الصادرات وتعافي السياحة”.

وبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 17.53 في المائة على أساس سنوي في يونيو. وارتفع بنسبة 1.94 في المائة في يونيو على أساس شهري.