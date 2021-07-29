مال وأعمال

الأسهم الأوروبية ترتفع لمستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

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– ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستويات قياسية اليوم الخميس بعد أرباح قوية من شركات سلع رئيسية وإيرباص وغيرها، بينما أظهرت البيانات مستويات قياسية مرتفعة للمعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو مما عزز الثقة في السوق.

وختم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.5 بالمئة ليصل إلى 460.57 نقطة.

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وصعدت أسهم رويال داتش شل المدرجة في لندن 3.8 بالمئة وزادت أسهم توتال إنرجيز الفرنسية 2.2 بالمئة بعد أن أعلنت الشركتان إعادة شراء أسهم بينما يعزز ارتفاع أسعار النفط والغاز أرباحهما.

وحققت شركات التعدين، وهي بالفعل أفضل القطاعات أداء في 2021، زيادة بنسبة 2.4 بالمئة بعد أن رفعت أنجلو أمريكان مدفوعات المساهمين لمستوى قياسي بلغ 4.1 مليار دولار. وتعزز القطاع أيضا بارتفاع أسعار الفضة والذهب.

وزادت أسهم إيرباص بعد أن رفعت أكبر شركة مصنعة للطائرات في العالم توقعاتها للتسليمات والإيرادات للعام بأكمله.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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