أرباح ماستركارد ترتفع 36% في الربع الثاني.. والسهم يقفز 2%

وكالات _ أعلنت شركة ماستركارد العالمية عن ارتفاع بنسبة 36% في أرباح الربع الثاني اليوم الخميس، وهو ما يفوق التوقعات بشكل مريح، مدعوما بتعافي الإنفاق العالمي حيث تبدأ الشركات في إعادة فتح أبوابها ويظهر السفر علامات على الانتعاش،

وارتفعت أسهم ماستركارد بنحو 2% في تعاملات ما قبل السوق حيث أن النتائج المتفائلة اختتمت ربعا إيجابيا، وارتفعت أحجام الشركة العابرة للحدود، والتي تتبع الإنفاق على بطاقاتها خارج بلد الإصدار، بنسبة 58% على أساس العملة المحلية، مدفوعة بانتعاش في السفر الدولي، وانخفضت الأحجام بنسبة 45% في نفس الفترة قبل عام.

وقال الرئيس التنفيذي مايكل ميباخ في بيان السفر الدولي لا يزال في مراحله الأولى من التعافي ويمثل إمكانات صعودية إضافية، وكانت حجم التعاملات المالية العابرة للحدود أكبر رياح معاكسة لماستركارد في الربع الأخير من العام، حيث أدت قيود السفر بسبب فيروس كورونا والقيود الحدودية إلى تراجع الإنفاق الدولي، وانخفض المقياس بنسبة 17٪ في ماستركارد في الربع السابق مقارنة مع انخفاض بنسبة 11% في فيزا.

وشهد الإنفاق الاستهلاكي ارتفاعا حادا خلال الربع بسبب حزم التحفيز الحكومية الضخمة، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي حجم ماستركارد بالدولار، أو القيمة الدولارية للمعاملات التي تمت معالجتها، بنسبة 33% على أساس العملة المحلية لتصل إلى 1.9 تريليون دولار، وارتفع صافي الدخل إلى 1.9 مليار دولار، أو 1.95 دولار للسهم، من 1.4 مليار دولار، أو 1.36 دولار للسهم قبل عام.